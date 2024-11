Amichevole tra Viola Basket e Planet Catanzaro

Si giocherà sul parquet della palestra Mazzetto, alle 18, al centro sportivo Neroarancio la sfida amichevole tra la Viola Basket e la Planet Catanzaro. L’obbiettivo è quello di incrementare il ritmo partita in vista dell’inizio del campionato fissato per il 4 ottobre, e la squadra di coach Giovanni Benedetto si misurerà contro la Planet Catanzaro, allenata da Andrea Cattani, che anche nel prossimo campionato militerà in nel girone C del campionato di serie B nazionale. Appuntamento fissato alle dunque alle 18 al centro sportivo Viola, per lo scrimmage tra Viola Basket e Planet Catanzaro.

Fonte: http://www.violareggiocalabria.it/