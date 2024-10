Morra, l’analisi delle regionali in Calabria ed un pensiero alle comunali di Reggio – VIDEO

Anche il Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia ha esposto, in una diretta su Facebook, il suo pensiero riguardante le elezioni appena terminate in Calabria.

Posizionamento dei 5 Stelle, differenze con l’Emilia Romagna, riferimenti al Governo nazionale. Nell’analisi di Nicola Morra non mancano riferimenti agli assenteisti della Calabria ed alle Sardine.

“La Calabria è il territorio più difficile di questo nostro paese. C’è un tasso di analfabetismo importantissimo, abbiamo una scarsa presenza di associazioni, abbiamo una presenza ambigua come quella della massoneria e lo dico perchè a sostenere le mie tesi vi sono processi che attestano che la ‘Ndrangheta ha utilizzato la massoneria per entrare nella rete dei professionisti locali, dei funzionari di amministrazioni pubbliche. In Calabria bisogna lavorare veramente tanto”.