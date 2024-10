Comunali Reggio, Zingaretti (ri)lancia e ufficializza Falcomatà

“Siamo pronti a questa battaglia a difesa della nostra terra, per sostenere Pippo Callipo. E siamo pronti tra quattro mesi ad un’altra battaglia fondamentale per sostenere un grande sindaco, Giuseppe Falcomatà, che deve continuare il percorso avviato a Reggio”.

Quello che per molti era più che probabile, stasera è diventata una certezza con le parole del segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti intervenuto alla chiusura della campagna elettorale del candidato presidente.

Di fronte ad una folta platea Zingaretti ha confermato la fiducia – parola chiave della serata – a Giuseppe Falcomatà, lanciando il primo cittadino verso una riconferma che lo stesso ha voluto fortemente. E in tempi non sospetti.

“E’ una persona che ha tenuto alto il nome della Calabria – ha aggiunto il segretario del Pd – e che sosterremo, strada per strada, senza alcun dubbio o infingimento“.

Insomma la corsa a Palazzo San Giorgio è ufficialmente aperta e Falcomatà avrà il suo bel da fare per difendersi dall’avanzata del centrodestra che sembra navigare col vento in poppa, e dai tanti outsider che si inseriranno nella competizione. Senza trascurare il malcontento diffuso tra la popolazione per via di alcune situazioni emergenziali che però tornano troppo spesso in auge.

Certo è che l’appoggio incondizionato offerto da Zingaretti costituisce anche un’ottima notizia per Falcomatà, alle prese in questi ultimi mesi con una serie di mal di pancia tutti interni alla maggioranza, dove abbondano le posizioni equivoche. Senza dimenticare i cambi di casacca coincisi con le elezioni regionali. Il sindaco ha sempre ridimensionato la portata di queste fibrillazioni, alcune evidenti, continuando per la sua strada. E fino al momento, e con quest’ultimo riconoscimento, ha avuto ragione lui.

(*foto Primaveralive)