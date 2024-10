Regionali, Falcomatà: ‘Conosco Callipo da 20 anni e non mi ha dato neanche una scatoletta di tonno’

Durante la visita di Nicola Zingaretti a Reggio Calabria che segna, di fatto, la chiusura della campagna elettorale del Partito Democratico non può mancare un intervento del nostro primo cittadino. Dal pulpito della Sala Calipari, a Palazzo Campanella, dopo le parole di Zingaretti e Callipo, Giuseppe Falcomatà afferma:

“Noi ci stiamo impegnando, seriamente per questa regione. A differenza di altri soggetti e partiti politici, come la Lega Nord – perchè si chiama Lega Nord – esclama il sindaco – che ha dimostrato e ha detto pubblicamente che della Calabria non interessa a nessuno. Io rispondo ‘forse non interessa a voi, forse non interessa a chi, per anni, ha insultato questa terra fino a quando non ha capito che anche i meridionali votano”.