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Elezioni Reggio, Sera nel post-voto: ‘Risultato importante per Casa Riformista’

"Siamo riusciti a conquistare un seggio in Consiglio e ad eleggere un presidente di Circoscrizione". L'analisi del Commissario provinciale

09 Giugno 2026 - 11:55 | Comunicato stampa

casa riformista italia viva ()

La lista Avanti – PSI – Italia Viva – PRI – Casa Riformista, a seguito del dato ufficiale, esprime soddisfazione per il risultato conseguito alle elezioni amministrative di Reggio Calabria.

Nonostante il vero e proprio tsunami elettorale che ha premiato il centrodestra, Casa Riformista Reggio Calabria, nata soltanto da pochi mesi, è riuscita ad ottenere un risultato importante e per certi versi inaspettato per una forza politica ancora giovane e radicata da poco sul territorio cittadino.

Il consenso ottenuto rappresenta per noi un segnale significativo di fiducia e partecipazione. Siamo riusciti a conquistare un seggio in Consiglio Comunale e ad eleggere un Presidente di Circoscrizione, unico esponente del centrosinistra a raggiungere questo risultato. Un dato politico che ci incoraggia a proseguire con ancora maggiore determinazione il nostro percorso.

In un contesto elettorale particolarmente competitivo, il consenso ottenuto conferma la presenza di un’area riformista, moderata e progressista radicata nel territorio e capace di interpretare le esigenze di una parte significativa della cittadinanza.

Il risultato ottenuto rappresenta un punto di partenza e non un punto di arrivo. Continueremo a lavorare per rafforzare l’area riformista, promuovere politiche innovative e contribuire con spirito costruttivo all’azione amministrativa nell’interesse di Reggio Calabria.

La nostra presenza nelle istituzioni sarà improntata al dialogo, alla competenza e alla responsabilità, con l’obiettivo di dare voce ai cittadini e contribuire allo sviluppo della città.

Questa tornata elettorale impone però una riflessione seria e profonda all’intero del centrosinistra. È evidente la necessità di un repentino cambio di passo: servono idee nuove, meno immobilismo, maggiore coinvolgimento dei territori e dei giovani e soprattutto azioni politiche condivise e realmente partecipate.

Occorre ripensare profondamente il centrosinistra, aprendolo ad una nuova fase politica capace di costruire una credibile e valida alternativa di governo. Un progetto che non può più basarsi su logiche chiuse o autoreferenziali, ma che deve invece coinvolgere tutte le forze progressiste, riformiste e liberali disponibili a costruire una visione moderna della città e del territorio. Solo attraverso il dialogo, il confronto e una piattaforma politica ampia e inclusiva, sarà possibile ricostruire fiducia nei cittadini e tornare ad essere realmente competitivi.

In un contesto di reciproco rispetto e di obiettivi condivisi sono inaccettabili le condizioni del chiedere, utilizzando di volta in volta strumenti diversi a seconda del momento politico, sacrifici agli alleati.

La classe dirigente non si può misurare sempre e comunque dal peso elettorale delle singole componenti di una coalizione, ma bisogna avere il coraggio di proporre i migliori e quando serve, fare dei passi indietro con umiltà e spirito di coinvolgimento.

Desideriamo ringraziare il Partito Socialista Italiano e il Partito Repubblicano Italiano per essere stati nostri compagni di viaggio in questa importante avventura elettorale, contribuendo con spirito unitario e autentica collaborazione alla costruzione di un progetto politico riformista e moderato.

Il nostro atteggiamento sarà propositivo e costruttivo anche dai banchi dell’opposizione. Continueremo a lavorare con serietà e responsabilità nell’interesse esclusivo della città, avanzando proposte concrete e vigilando attentamente sull’operato dell’amministrazione.

Casa Riformista, grazie al consigliere comunale Filippo Quartuccio, Il già proclamato Presidente della II circoscrizione Giovanni Muraca e i vari consiglieri delle 5 Circoscrizioni, continuerà ad essere una voce libera, riformista e concreta, al servizio dei cittadini e del bene comune.

Nei prossimi mesi intendiamo rafforzare ulteriormente la nostra presenza sul territorio, costruendo un rapporto sempre più diretto con i quartieri, le associazioni, i giovani e tutte le realtà produttive e sociali della città. Il nostro obiettivo è dare vita ad una proposta politica credibile, competente e vicina ai bisogni reali delle persone, capace di affrontare con coraggio le sfide che attendono Reggio Calabria.

Saremo presenti ogni giorno, dentro e fuori le istituzioni, con un atteggiamento di ascolto, impegno e spirito di servizio, affinché nessuna istanza dei cittadini resti inascoltata. Casa Riformista vuole essere un punto di riferimento stabile per chi crede in una città più moderna, efficiente, solidale e protagonista del proprio futuro.

Il Commissario provinciale Ing. Giuseppe Sera

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