Anas: lavori sulla SS 106 nel reggino. I tratti interessati

Per consentire le attività di monitoraggio che Anas ha programmato all’interno delle gallerie sulla strada statale 106 Var B, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare tra i comuni di Locri, Siderno, Grotteria, Marina di Gioiosa e Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria.

Chiusura al traffico e tratte interessate

Nel dettaglio, da domani e fino a giovedì 23 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le ore 8:30 e le ore 19:00, sarà in vigore la chiusura tra il km 20,450 e il km 16,200 in direzione Reggio Calabria. Da giovedì 24 ottobre fino a venerdì 25 ottobre, sarà chiuso il tratto tra il km 16,100 e il km 20,700, e tra il km 20,450 e il km 28,950 in direzione Taranto.

Inoltre, nelle tratte interessate dalle lavorazioni, sarà in vigore il limite di 50 Km/h e il divieto di sorpasso.

Sicurezza stradale e aggiornamenti sul traffico

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guida, è importante Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it).

Per una mobilità informata, l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e tablet grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in App Store e Play Store. Il servizio clienti Pronto Anas è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.