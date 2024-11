Ance e Confindustria, ecco i temi del confronto tra i candidati a sindaco sull’economia reggina

Prosegue l’attività organizzativa di Ance e Confindustria Reggio Calabria in vista del confronto tra i candidati a sindaco in programma martedì 14 ottobre prossimo, alle ore 19.30, nel Salone degli Industriali (via Torrione 96), sui temi dell’economia cittadina.Il dibattito, che sarà preceduto dai saluti istituzionali dei presidenti di Ance e Confindustria Reggio Calabria, Francesco Siclari e Andrea Cuzzocrea, verterà sulle questioni afferenti alla Città metropolitana, alle società miste, alla burocrazia comunale, al bilancio dell’ente e all’imposizione di tariffe e tributi, al Decreto Reggio e alla riattivazione dei lavori pubblici.Per ogni domanda, secondo il format già sperimentato con successo prima delle Politiche 2013 e intitolato “La Confindustria delle idee”, sarà concesso a ciascun candidato il tempo di tre minuti per illustrare le proprie proposte. Numerose le adesioni di imprenditori della città, interessati ad assistere a un dibattito che si annuncia ricco di spunti, di contenuti e, nelle aspettative di Ance e Confindustria, dovrà essere anche caratterizzato da proposte concrete per rivitalizzare l’economia cittadina. website click here