Anche a Bova Marina sarà celebrata la Giornata Nazionale del camminare

di Pasquale Callea – Da tre anni ad ottobre si svolge in Italia la Giornata Nazionale del Camminare che vede in tutta la penisola eventi atti a valorizzare la cultura del camminare.La Giornata Nazionale del Camminare è l’opportunità per accrescere la sensibilizzazione di istituzioni, associazioni e singoli cittadini, che molte realtà del nord Italia stanno già, da tempo, avviando con sempre più frequenza a questi tipi di iniziative.Camminare, oltre a far conoscere e riscoprire il territorio, rappresenta l’opportunità di beneficio psico-fisico con ricadute molto positive sulla qualità del “vivere” .Da circa un anno il gruppo PORPATIMA TREKKING, promuove iniziative del genere con lo scopo di valorizzare e a far riscoprire il territorio che ci circonda con particolare interesse dell’area della Bovesìa (detta anche Area Grecanica o Ellenofona), ricca di storia, tradizioni e cultura avvicinando sempre un maggior numero di appassionati di ogni età, portandoli ad esplorare il proprio territorio.Il 12 ottobre in occasione di tale evento si svolgerà la I° GIORNATA DEL CAMMINARE NELLA BOVESIA, lungo la Vallata San Pasquale (fraz. di Bova Marina – RC),difondamentale importanza per le testimonianze degli insediamenti greci, romani, ebraici e bizantini.Il territorio è altrettanto interessante anche dal punto di vista geomorfologico, il quale permette di spaziare ad incantevoli panorami.Pertanto le associazioni interessate, gli appassionati del camminare e della fotografia, gli amanti della natura e i gruppi escursionistici sono invitati a partecipare