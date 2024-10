Anche i georgiani cantano “Tonnara, Tonnara di Palmi”

” ‘Love in Reggio Life’ è il grande successo della canzone di Augusto Favaloro, una vera e propria hit ascoltata in tutta la Calabria. Un nutrito gruppo di georgiani hanno deciso sotto l’organizzazione impeccabile dell’associazione “Georgia in Calabria” e il contributo della ditta Bus Falcone di fare visita ad alcuni luoghi incantevoli della provincia di Reggio Calabria tra i quali appunto l’incantevole Tonnara di Palmi”.

Questo è quanto affermato dal rappresentante Gianmarco Crea.