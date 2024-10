Anche la Testa del Filosofo del Museo di Reggio nel concorso nazionale Art Bonus

La "Testa del Filosofo" è esposta accanto ai Bronzi di Riace e alla "Testa di Basilea", costituendo in tal modo la più importante collezione di bronzistica greca a livello mondiale

Il concorso “Progetto Art Bonus dell’anno” è promosso da ALES Spa in collaborazione con Promo PA Fondazione LuBeC per premiare il progetto dell’anno, finanziato tramite Art Bonus, più votato sulla piattaforma www.concorsoartbonus.it.

Il premio consiste in un riconoscimento simbolico che verrà conferito all’ente vincitore e ai mecenati con cerimonia pubblica.

I progetti di questa edizione, circa 170, sono stati selezionati tra le raccolte fondi chiuse entro il 31 agosto 2019 e riguardano le seguenti regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto.

Per Reggio Calabria in concorso c’è il progetto di restauro della magnifica Testa del Filosofo del Museo archeologico nazionale.

La “Testa del Filosofo” è datata alla metà del V secolo a.C. e rappresenta un elevato esempio di ritrattistica greca, dotato di rara espressività ed elevata esecuzione tecnica. I dettagli suggeriscono che possa trattarsi della raffigurazione di un intellettuale quale Caronda (filosofo epicureo che le fonti ricordano come legislatore di Rhegion), o ancora un poeta (Esiodo) o una figura mitica (il saggio centauro Chirone).

La “Testa del Filosofo” è esposta accanto ai Bronzi di Riace e alla “Testa di Basilea”, costituendo in tal modo la più importante collezione di bronzistica greca a livello mondiale.

fu rinvenuta nel relitto di Porticello, scoperto nel 1969 nelle acque settentrionali dello Stretto di Messina.

COME VOTARE

Per votare non occorre registrarsi, da ogni postazione si può dare un solo voto per ciascun progetto.

sui canali social Art Bonus: Facebook e Instagram:

Facebook: @artbonus14 https://www.facebook.com/artbonus14/

Instagram: @ArtBonus https://www.instagram.com/art_bonus).