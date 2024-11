Anche la Viola Basket sostiene l’iniziativa ” 1 euro + 1 giochino”

Anche la Viola Basket aderisce alla campagna promossa dall’associazione di volontariato Misericordia “Un giochino + 1 euro” . L’iniziativa che nasce in Basilicata dall’idea di un volontario vuole trasferire nella nostra città una buona pratica che mira a raccogliere fondi per l’acquisto di strumenti da donare ai reparti di Oncologia, Ematologia e Pediatria degli ospedali Riuniti di Reggio Calabria. La campagna durerà fino al 30 dicembre e vedrà impegnata la Viola Basket nell’incentivare la donazione con la creazione di appositi punti di raccolta dislocati sia presso il Palasport sia presso il Centro Sportivo Viola per dare il maggior contributo possibile ad una iniziativa così meritoria.

Fonte: www.violareggiocalabria.it