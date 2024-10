Anche a Reggio Calabria l’evento ‘Open’, architetti aprono studi al pubblico

Il 26 e 27 maggio 2017, per la prima volta «STUDI APERTI IN TUTTA ITALIA» l’architetto è indispensabile. La manifestazione accomunerà idealmente tutti gli studi italiani in un unico grande evento diffuso su tutto il territorio nazionale nell’ambito del quale gli studi di architettura apriranno le loro porte al pubblico.

Oltre 600 studi di architettura (in 82 province), coinvolti contemporaneamente, per far conoscere il mondo dell’architettura e gli ambiti in cui operano, dando la possibilità ad ogni architetto di rappresentare, idealmente, l’intera categoria professionale e trasformando, per la manifestazione, luoghi privati o ad uso pubblico , in spazi di incontro informale in cui sia possibile conoscersi, dialogare, confrontarsi e scambiare le proprie opinioni, assistere ad attività oltre che scoprire di persona gli ambienti in cui i professionisti operano nonché le loro attività.

Proprio cogliendo lo spirito dell’iniziativa, che ha “l’obiettivo di avvicinare i cittadini agli architetti, per farne comprendere l’importanza del ruolo come protagonisti delle trasformazioni dello spazio pubblico e privato, nonché come portatori di valore sociale, perché contribuiscono a risolvere, a diversa scala, le questioni sociali, economiche e culturali della nostra società”, TIR DESIGN STUDIO (arch. Donatella Taverniti. arch. Francesca Ignani, arch. Paola Redi) per l’occasione si trasferirà nella splendida location di Piazza Camagna, con l’evento #civediamoinpiazza.

La piazza intesa come Archetipo della città, per un giorno, diventerà, uno “Studio di Architettura”, un luogo informale, di incontro all’insegna della condivisione, creatività, innovazione, sinergia e convivialità. Vista, tatto, olfatto racconteranno l’iter creativo e progettuale che sta dietro alle principali realizzazioni dello studio, in un percorso fatto di parole, dettagli, materiali e loro applicazioni, arredi, colori, video, musica e faranno da sfondo ad un aperitivo conviviale. Lo scopo dell’evento è anche quello di far comprendere, soprattutto ai non addetti ai lavori, l’importanza dell’architettura e della figura dell’architetto, “rappresentato come colui che interviene sullo spazio di vita dell’uomo sia privato che pubblico” alla ricerca costante della bellezza delle cose, ma soprattutto aiutando gli altri a vederla.

Sarà possibile seguire l’evento: www.facebook.com/studiaperti twitter.com/studiaperti www.instagram.com/studiaperti www.istagram.com/#tirstudiodesign

VENERDI 26 maggio 2017 h 18.00 – 22.00 Piazza Camagna

#civediamoinpiazza#piazzacamagna#tirstudiodesign per condividere idee progetti…stuzzichini e musica

L’evento è aperto a tutti