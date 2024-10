Anche a Reggio Calabria una sede di Confimpresa

di Domenico Suraci – Si è svolto presso il salone della Camera di Commercio di Reggio Calabria alla presenza del Presidente dott. Antonino Tramontana, dell’avv. Ombretta Florio e del dott. Diego Giovinazzo il dibattito: “Vincere la sfida dell’innovazione valorizzando i saperi della tradizione”.

L’occasione è stata utile per presentare la nuova sede di Confimpresa a Reggio Calabria sita in via Reggio Campi Rione A n.22.

Durante l’interessante incontro è intervenuto il Presidente Tramontana che ha subito espresso la più viva soddisfazione nell’ospitare personaggi di tale caratura e che ritiene fondamentale ed imprescindibile la necessità di lavorare in sinergia.

Presenti tra l’attento pubblico due membri della commissione pari opportunità del Comune di Reggio Calabria.

L’avv. Ombretta Florio, in qualità di responsabile di Confimpresa della nostra città ha ribadito la necessità di fare rete con il territorio, puntare alla qualità dei nostri prodotti senza però dimenticare ciò che l’internazionalizzazione permette, ovvero espandere e crescere il bacino d’utenza dell’imprese.

Ha colto subito l’assist il dott. Giovinazzo che risiede ed opera a Bologna, originario del reggino, che conosce bene il territorio ed in qualità di segretario generale di Confimpresa abbraccia idealmente l’apertura della sede, ed è sicuro che porterà i suoi buoni frutti in quanto volano di crescita di tessuto sociale ed economico che ha bisogno di collettori ed aggregatori.