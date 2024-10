Grandi risultati per la Sezione Tiro a Segno Nazionale di Reggio Calabria

Ai Campionati Italiani Seniores che si sono svolti presso il poligono di Milano dal 05 al 08/10 /2017 anche quest’anno, come l’anno scorso la Campionessa in carica Sara Costantino si è pregiata della Medaglia d’oro nella P10 Donne Gruppo Super A conquistando il titolo di Campionessa Italiana Assoluta con il punteggio di 232,7 e sempre per Sara Costantino è la medaglia d’argento di Categoria Super A con il punteggio di 372/600.

Sempre ai Campionati Seniores 2017 abbiamo visto protagonisti sulle linee di tiro le tiratrici Costantino Antonella e Tripodi Maria Paola di P10 Categoria Donne entrambe componenti della squadra che si è classificata 4^ a pari merito con la 3^, che le ha superate solo per avere realizzato un numero superiore di IT con il punteggio di 1103-19IT.

Altrettanto importanti i risultati raggiunti dalle atlete di Carabina 10Mt. Donne Gruppo A Basile Annarita 8^ classificata e Costantino Martina 10^ . Alla sua prima partecipazione ai Campionati Italiani vediamo l’atleta Riolo Luisa come componente di squadra .

A conclusione dei Campionati Italiani Juniores, ragazzi e Allievi recuperati a Milano , dopo l’interruzione avvenuta nel mese di settembre a Roma a causa del cattivo tempo, l’atleta Emmanuele Gatto ha conquistato la Medaglia d’oro nella Pistola Automatica JU2 con il punteggio di 541/600 aggiudicandosi il titolo di Campione Italiano. Medaglia di bronzo nella PA JU2 per l’atleta Massimo Spinella, plurimedagliato già nella prima fase dei Campionati, con il punteggio di 534/600. Buona la partecipazione di Leonti Salvatore di PA componente di squadra.

Soddisfacente la prestazione di Silvia Scollica Carabina 10 mt. Categoria Allievi che ha realizzato il punteggio di 287,5 sui 30 colpi.

La Sezione reggina del Tiro a Segno Nazionale, ormai a qualsiasi competizione nazionale, conferma con gli ottimi piazzamenti dei propri atleti, la preparazione e l’impegno di tutte le componenti del gruppo sportivo: tecnici, allenatori e tiratori.

“Al termine di ogni gara siamo sempre felicissimi per i nostri ragazzi e le loro famiglie” afferma con commozione il presidente ed allenatore Paolo Basile che assieme all’altro tecnico Antonio Basile è orgoglioso dei propri atleti.

“ I nostri ragazzi -prosegue Paolo Basile- dopo tanto lavoro e impegno condiviso durante l’anno agonistico hanno raggiunto questi importanti risultati portando ancora più in alto il prestigio della Sezione di Tiro a Segno di Reggio Calabria già insignita dal CONI della Stella d’Argento al Merito Sportivo”.

Viva il Tiro a Segno, Viva La Sezione Reggina, Viva gli atleti di Reggio Calabria.