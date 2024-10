Ancora una serata di musica live al Jazz Club Room 21 di Soverato

Giovedì 30 Novembre alle ore 22:30 il trio Russo – Viscardi Gypsy Project chiuderà la prima parte della lunga Rassegna invernale “JAZZ TIME” al Jazz Club Room 21 di Soverato.

La formazione del gruppo che si esibirà su un repertorio di musica gypsy jazz sarà composta da Salvatore Russo alla chitarra, Paolo Viscardi alla chitarra e Antonio Veltri al basso.

Il chitarrista tarantino Sal Russo ha suonato con i più importanti musicisti italiani ed è stato presente in numerose band e orchestre nei più importanti canali televisivi nazionali. Ha insegnato chitarra rock nella celebre scuola “Saint Louis College of Music” di Roma ed è attualmente Docente di Chitarra Jazz e Storia del Jazz presso il Conservatorio di Musica “P.I. Tchaikovsky” di Nocera Terinese (CZ).

Salvatore Russo può vantare trent’anni di concerti, per lo più eseguiti in Europa e in America Latina, collabora anche con il grande chitarrista Stochelo Rosenberg, leader del “Rosenberg Trio”, il massimo esponente dello stile musicale creato dal genio Django Reinhardt conosciuto come jazz zingaro. Paolo Viscardi, chitarrista calabrese, ha collaborato con musicisti di fama internazionale come Baba Sissoko, Ennio Morricone, Mariella Nava, Lighea, Gatto Pancieri.

Un viaggio nella tradizione manouche, verso un passato ricco di suoni, colori e suggestioni dalle mille sfumature. Una ensemble, dunque, che consente di sviluppare un linguaggio vicino allo swing e che permette a Salvatore Russo di utilizzare alla perfezione il fraseggio chitarristico e l’abilità nell’improvvisazione.

L’ingresso al concerto è gratuito, è gradita la prenotazione.

Nel mese di Dicembre il Jazz Club Room 21 di Soverato si presenterà con una nuova programmazione di 4 grandi altri Eventi di Musica Jazz.