Il procuratore Andrea D’Amico parla del mercato della Reggina e di Corazza

Ospite di Buongiorno Reggina il procuratore Andrea D’Amico: “Reggina ambiziosa direi. I migliori auguri alla compagine del presidente Luca Gallo. E’ un inizio di calciomercato scoppiettante per una piazza in passato abituata a grandi colpi, mi viene in mente Andrea Pirlo.

Massimo Taibi si impegna da diversi anni in questo suo ruolo importante. Adesso ha anche i mezzi per poter operare e quindi spero che possa dare soddisfazione ai propri tifosi, così come è stato per la scorsa stagione. Fino al momento ci sono dei dialoghi con la mia agenzia, ma nulla di concreto.

Con Massimo si è fatta una panoramica generale, senza nulla di specifico, ripeto il mercato è ancora molto lungo. Vedremo quello che succederà con il nostro Simone Corazza che ha fatto tanti gol, vedremo come andrà a finire. Fare previsioni è impossibile, proprio perchè il calciomercato è imprevedibile, l’esperienza mi dice di essere sempre prudente.

Nel passato e nella sua storia, la Reggina ha sempre puntato sui giovani, li ha valorizzati e poi sono diventati calciatori importanti di grandi squadre. La bravura di un Ds è quella di creare delle valorizzazioni, un pò quello che succede spesso in casa Atalanta“.