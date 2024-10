Economia circolare, Angela Marcianò: “Una sfida vincente che Reggio deve saper cogliere”

“Oggi, su mio impulso, si è riunita la Commissione Ambiente presieduta dalla Consigliera Iachino per parlare di economia circolare e delle opportunità di finanziamento per le realtà produttive e commerciali reggine.

Sono estremamente convinta che l’adozione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite ed i suoi 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, cosi come l’Accordo di Parigi, hanno dato un impulso importante nella sensibilizzazione di governi ed istituzioni internazionali su queste tematiche e, ad oggi, rappresentano due fondamentali contributi per guidare anche le realtà locali verso un nuovo modello di sviluppo”.

Angela Marcianò, consigliere comunale di Impegno e Identità, sottolinea l’importanza dell’economia circolare e i finanziamenti dedicati alle imprese reggine.