Angela Robusti torna a Reggio: ‘Qui mi sento a casa, ho un progetto che mi sta a cuore’

In un periodo dell’anno in cui la luce del Natale illumina le strade e i cuori, a Reggio Calabria risplende una stella speciale: quella della solidarietà. È un calore autentico quello che si percepisce tra le vie della città, in particolar modo nella sede dell’associazione Pandora, dove è nato e cresciuto il progetto “Corredino sospeso“.

Nell’abbraccio collettivo delle mamme per le mamme, l’iniziativa solidale è divenuta il simbolo di una comunità che non dimentica i più fragili, ma che anzi stringe a sé chi ne ha bisogno e che coltiva, con amore, il futuro della propria terra.

Ecco allora che, sulla scia di un affetto mai sopito, Angela Robusti e Pippo Inzaghi scelgono di tornare idealmente sulle sponde dello Stretto per stringersi ancora una volta a quella città che li ha accolti con il calore di una casa, rinnovando una promessa di cura, empatia e condivisione.

Angela Robusti e l’amore per Reggio e per il progetto “Corredino sospeso”

Legati a Reggio da un filo invisibile ma resistente, Angela ed il marito, nonostante la distanza geografica, hanno scelto di non spezzare i legami con la città che li ha accolti come una famiglia e nella quale hanno trovato persone pronte a dar loro anima e cuore.

“Io adoro i reggini – ha confessato Angela a CityNow. In questa città ci si sente subito a casa. Quando sono arrivata, tra i tanti progetti che ho scoperto, quello di Corredino Sospeso mi ha fatto innamorare. Mamme che aiutano altre mamme sensibilizzando la società sulla cultura del dono, è qualcosa di speciale, da custodire e coltivare”.

Un progetto nato dalle mamme, per le mamme

Il Corredino Sospeso nasce dall’intuizione di alcune madri di Reggio Calabria, desiderose di creare una vera e propria cultura del dono, fatta di amore, ascolto e condivisione. Ogni mese, l’associazione prepara oltre 300 pacchi di aiuti destinati alle famiglie in difficoltà, garantendo loro prodotti selezionati con cura. Non si tratta solo di beni di prima necessità: l’associazione Pandora ha pensato alle necessità delle famiglie a 360°, quindi anche alle consulenze sanitarie. Come è possibile attivare questo sostegno? Semplicissimo, attraverso una tessera d’iscrizione, che ha il costo simbolico di €10 l’anno, che consentirà alle mamme di accedere gratuitamente a servizi e incontri con esperti di settore, dai pediatri alle consulenti in allattamento.

In occasione delle festività natalizie, Angela Robusti sarà presente a Reggio Calabria presso la sede dell’associazione Pandora, in via Amendola 1 D/E per trascorrere un pomeriggio assieme alle volentieri, per preparare insieme a loro le donazione e discutere con i presenti del progetto che ha preso così a cuore. L’appuntamento è per venerdì 13 dicembre. Invitati a partecipare tutti coloro i quali sono desiderosi di contribuire alla causa, dividendo, catalogando e raccogliendo prodotti per i corredini.

Un gesto d’amore e solidarietà quello di Angela Robusti e Pippo Inzaghi, che testimonia la volontà di non interrompere quel filo di legame con la città dello Stretto e che, nei prossimi giorni, sveleranno, attraverso i social, un’ulteriore sorpresa legata al Natale ed a Corredino Sospeso.

“Oltre a me ed a mio marito – ha raccontato ancora Angela – due importanti realtà imprenditoriali, la CANALE Group SRL e la CTL Ecology, hanno effettuato una donazione significativa come regalo natalizio all’associazione Pandora per il progetto Corredino sospeso, contribuendo a far brillare Reggio Calabria di una luce ancora più intensa durante questo Natale. L’obiettivo per il prossimo anno – ha aggiunto – è quello di coinvolgere tutte le realtà calabresi diffuse nel mondo, dando vita a un vero e proprio “mega evento” natalizio, in cui ogni singola donazione diventa parte di una catena virtuosa di amore e sostegno”.

Reggio come esempio di generosità e unione

“Il reggino ti dà l’anima – ha sottolineato ancora Robusti, impreditrice digitale, influencer e mamma impegnata nel sociale a 360°. Basta offrirgli la possibilità di esprimersi e ti ricambierà con tutto il cuore”.

Ed è proprio da questo spirito che nasce la sua profonda vicinanza alla città e il desiderio di continuare a supportare le mamme del Corredino Sospeso. In un territorio che dimostra ogni giorno la sua voglia di crescere e migliorare, sostenere realtà come Pandora significa dare nuova speranza a chi ne ha davvero bisogno.

In queste feste natalizie, l’augurio è che lo spirito solidale del Corredino Sospeso, arricchito dalla presenza di Angela Robusti e dall’appoggio di Pippo Inzaghi, possa contagiare quanti più cuori possibile.

Insieme, possiamo rendere Reggio Calabria un luogo ancora più luminoso, in cui la generosità diventi il dono più prezioso da offrire e ricevere.

