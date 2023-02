Maxi evento di clean up con gli studenti, Angela Robusti: 'Reggio è una perla rara' - FOTO

“Siete un orgoglio per questa città”.

Lo ha detto Angela Robusti, imprenditrice digitale impegnata nel sociale che, nei pochi mesi trascorsi dal suo arrivo con il compagno Pippo Inzaghi a Reggio Calabria, ha dimostrato un forte legame con la città dello Stretto.

“Quello che faremo farà tanto rumore, ma quello che è ancora più importante è che il vostro modo di agire oggi, sarà il vostro futuro di domani. Ognuno di voi porterà un contributo fondamentale per rendere questa città migliore”.

Maxi evento di clean up a Reggio Calabria

Lo aveva annunciato, già nella giornata di ieri, Lady Inzaghi, attraverso Instagram. Il maxi evento di clean up che interesserà la spiaggia antistante il lungomare Falcomatà prima e il rione Marconi dopo, si svolgerà grazie al fondamentale apporto degli studenti di due istituti scolastici: l’Istituto Tecnico Economico R. Piria ed il liceo scientifico Leonardo da Vinci. Oltre 1000, dunque, i ragazzi coinvolti nell’iniziativa che ha già tutte le carte in regola per diventare un trampolino di lancio per una città più pulita ed una società più consapevole dell’importanza della tutela dell’ambiente.

“Collaboreremo con la Teknoservice, i lavoratori si sono messi, gratuitamente, a nostra disposizione – ha spiegato ancora Angela Robusti ai ragazzi presenti all’Arena Ciccio Franco. Non dobbiamo fare massa di rifiuti, dobbiamo differenziare”.







Un imperativo che l’influencer ha più volte sottolineato nel suo discorso di apertura dell’evento. Multimateriale, carta, indifferenziato e vetro, questi i rifiuti che i ragazzi dovranno suddividere in sacchi setacciando uno dei posti del cuore di reggini e turisti.

“Dovete essere un esempio. mi aspetto che la spiaggia sia passata al setaccio. Qui siamo da soli, non abbiamo avuto l’aiuto di nessuno, ma la Reggina vuole farvi un regalo per questo gesto pazzesco per la città – ha annunciato Angela agli studenti. Siete tutti invitati al Granillo per la prossima partita in casa degli amaranto, la società ha deciso di fornire, a chi lo vorrà, l’ingresso omaggio“.

Ai microfoni di CityNow, Angela ha aggiunto: