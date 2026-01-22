Al Circolo ReggioSud l’incontro pubblico con lo storico Angelo D’Orsi

Il Circolo ReggioSud è lieto di annunciare un importante incontro con lo storico Prof. D’Orsi.

Con Angelo D’Orsi, autorevole esponente del mondo accademico e intellettuale di spicco, avremo l’occasione di riflettere su un tema che, alla luce degli accadimenti che caratterizzano lo scenario internazionale, sono di stringente e bruciante attualità.

L’intervento del professore Angelo D’Orsi, preceduto dai saluti di Demetrio Delfino, sarà brevemente introdotto dalla dott.ssa Maria Barillà, ricercatrice storica e free lance.

Leggi anche

Il circolo Reggiosud continua così la propria Mission di portare sul territorio reggino iniziative politiche e culturali.

L’appuntamento è per venerdì 23 gennaio alle ore 18:30. Vi aspettiamo presso la sede del Circolo Reggiosud sito in via Sbarre inferiori 84.