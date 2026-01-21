A Palazzo San Giorgio la presentazione di ‘Reggio Calabria Incontra: un progetto per costruire comunità e futuro’

Si è svolta oggi a Palazzo San Giorgio la conferenza stampa “Reggio Calabria Incontra: un progetto per costruire comunità e futuro“, iniziativa ricondotta nel perimetro delle azioni del Piano operativo del Comune di Reggio Calabria nell’ambito del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, con il contributo scientifico e metodologico di ALTIS Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

“Reggio Calabria Incontra” è un percorso di ascolto e confronto che coinvolge istituzioni, imprese, terzo settore e comunità; con l’obiettivo di consolidare il dialogo e la collaborazione – in linea con i modelli di governance partecipata promossi a livello europeo – anche al fine di rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI, in coerenza con le finalità della Priorità 1: Un’Europa più competitiva e intelligente.

Per conto dell’Amministrazione comunale erano presenti al tavolo dei relatori Carmelo Romeo, assessore alla Programmazione; Tommaso Cotronei, dirigente UPI, Economia urbana e Occupazione e Domenico Battaglia, sindaco facente funzioni. Per conto di ALTIS Università Cattolica sono intervenute in collegamento da remoto Alessia Coeli, General Manager di ALTIS e Laura Maria Ferri, Professoressa Associata di Economia aziendale e Direttrice Scientifica del progetto.

Nel corso della conferenza stampa sono state illustrate finalità e metodologia dell’iniziativa, a partire dagli interventi dei rappresentanti istituzionali.

“L’obiettivo di questi due giorni che stiamo presentando – ha dichiarato Carmelo Romeo – è chiaro: non stiamo presentando un evento ma un metodo di lavoro con il quale questa Amministrazione ha deciso di continuare a costruire lo sviluppo della nostra città”. “Si tratta di un progetto – ha continuato – partito circa un anno fa con il supporto di ALTIS; attraverso incontri con associazioni di categoria, Camera di Commercio e attori principali del territorio. Con Reggio Calabria Incontra – ha concluso Romeo – abbiamo deciso di intervenire sul bisogno di fare rete e valorizzare il nostro capitale umano; mettendo attorno a un tavolo permanente e aperto tutti coloro che decidono, investono, lavorano e innovano. Oggi, con il PN Metro Plus 2021-2027, puntiamo su azioni immateriali capaci di produrre uno sviluppo inclusivo e duraturo, attraverso quattro aree tematiche: imprese, giovani, territorio e cultura”.

Nel suo intervento di Tommaso Cotronei ha dichiarato che:

“Si tratta di un impegno dell’Amministrazione comunale in favore dello sviluppo economico del territorio avviato da tempo; in particolare a partire dal progetto finanziato dal Programma Nazionale Città Metropolitane. L’evento rappresenta, da un lato, un momento di animazione territoriale – dal punto di vista economico – e, dall’altro, un tavolo di co-progettazione che mette insieme attori del territorio e realtà esterne, dal mondo imprenditoriale al terzo settore, dalle istituzioni alle imprese che operano nella ricerca e nell’innovazione”. “L ’obiettivo – ha concluso- è quello di avviare una riflessione condivisa sulla strategia di sviluppo della città. È un punto di arrivo del lavoro svolto negli ultimi mesi, ma anche un punto di partenza, sostenuto da risorse concrete che consentono di intervenire a sostegno dell’economia cittadina attraverso bandi e strumenti mirati”.

A chiudere gli interventi istituzionali è stato Domenico Battaglia.

“Reggio Calabria Incontra – ha dichiarato il sindaco ff – è un appuntamento importante anche per il parterre degli stakeholder coinvolti nonché per il valore del processo partecipativo che si intende rafforzare. Accanto al concetto di Reggio Incontra – ha aggiunto – emerge quello di Reggio Occasione: inteso come possibilità concreta di valorizzare la nostra centralità nel Mediterraneo, le imprese già presenti sul territorio e il ruolo centrale dei giovani. Il patrimonio culturale, Reggio Mediterraneo, lo Stretto e la terra di Corrado Alvaro non sono soltanto suggestioni ma opportunità reali di sviluppo”. “Dopo anni di interventi prevalentemente materiali – ha concluso Battaglia – oggi investiamo sulle attività immateriali per generare concrete occasioni di lavoro e crescita; con l’obiettivo di rendere Reggio una città strutturata, capace di dare risposte e di collocarsi al pari delle altre città metropolitane italiane”.

I partner dell’Università Cattolica del Sacro Cuore hanno rimarcato concetti chiave del progetto e dell’evento che si terrà nei prossimi giorni.

“Reggio Calabria Incontra rappresenta un esempio concreto di come un approccio multistakeholder possa generare visione, innovazione e nuovo slancio per il territorio” ha commentato Alessia Coeli. “Processi partecipativi e inclusivi permettono di affrontare problemi complessi unendo prospettive diverse e costruendo soluzioni condivise, capaci di generare cambiamento sostenibile e duraturo. La collaborazione tra istituzioni, imprese, mondo accademico e comunità locali – ha aggiunto- va concepita come un percorso comune che richiede ascolto, metodo, competenze e responsabilità. Come Università e come Alta Scuola riconosciamo in questo progetto una piena sintonia con la nostra mission”.

Laura Maria Ferri ha aggiunto:

“Il contributo di ALTIS al progetto si fonda su una metodologia rigorosa di ascolto e co-progettazione multistakeholder. I tavoli di lavoro sono concepiti come spazi operativi di confronto per far emergere priorità, criticità e opportunità, garantendo un coinvolgimento quanto più possibile rappresentativo e inclusivo. A caratterizzare l’impianto metodologico è anche l’impiego sperimentale dell’intelligenza artificiale come co-thinker, a supporto della preparazione dei partecipanti e della maturazione di una riflessione più consapevole. L’obiettivo finale è convergere verso una roadmap condivisa, rafforzando relazioni e capacità di attivazione del territorio”.

“Call for People” e Obiettivo del Progetto

L’iniziativa si configura infine come una vera e propria “Call for People”: una piattaforma di collaborazione aperta che mette in relazione persone, energie e visioni, uno spazio condiviso nel quale ognuno può fare la differenza; dalle aziende alle istituzioni, dagli enti del Terzo Settore fino ai singoli cittadini e ai giovani presenti sul territorio o che, da altri contesti, intendano contribuire attivamente al futuro di Reggio Calabria.

L’obiettivo è allargare la rete degli attori interessati a investire tempo, risorse e competenze per valorizzare questo territorio storico, sia attraverso nuove idee innovative sia mettendo a fattor comune esperienze già sperimentate con successo altrove e che, opportunamente adattate alle peculiarità locali, possano essere replicate.

L’appello:

“È il momento di esserci, di tornare, di contribuire e di costruire insieme una Reggio Calabria più inclusiva, aperta e sostenibile”.