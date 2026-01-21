Reggio, i vertici di ‘Ecologia Oggi’ incontrano i sindaci f.f. e l’assessore Burrone – FOTO

Un incontro istituzionale a Palazzo San Giorgio tra il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, l’assessore all’Ambiente Filippo Burrone e una delegazione di Ecologia Oggi, società che si occupa della raccolta rifiuti nella città dello Stretto, ha segnato un momento importante di confronto.

All’incontro hanno preso parte Alessio Guarascio, amministratore di Ecologia Oggi, Rita Rachele Scalise, presidente del Consiglio di Amministrazione, il direttore operativo Francesco Grande e Michele Paola, dello staff tecnico e responsabile di commessa.

Punto sulla gestione dei rifiuti e la raccolta differenziata

Come ha chiarito il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia:

“È stata un’importante occasione di confronto per fare il punto sulla situazione della gestione dei rifiuti in città, analizzando criticità, prospettive e risultati già raggiunti, in particolare sul fronte della raccolta differenziata”.

Durante il confronto, il sindaco e l’assessore Filippo Burrone hanno evidenziato l’importanza della collaborazione tra Amministrazione comunale, gestore del servizio e cittadinanza, annunciando l’intenzione di promuovere una giornata di sensibilizzazione sul territorio, dedicata all’educazione ambientale e alla diffusione dei risultati già ottenuti. L’obiettivo è rafforzare comportamenti virtuosi e migliorare ulteriormente le performance ambientali della città.

Collaborazione con la Città Metropolitana

Il Sindaco Metropolitano facente funzioni Carmelo Versace ha ricevuto una delegazione del management di Ecologia Oggi a Palazzo Alvaro. Accompagnati dall’Assessore comunale all’Ambiente Filippo Burrone, erano presenti all’incontro Alessio Guarascio, Rita Rachele Scalise, il direttore operativo Francesco Grande e il Responsabile della commessa Michele Paola.

Il Sindaco Versace, in continuità con lo spirito di collaborazione istituzionale che ha caratterizzato i rapporti tra la Città Metropolitana e l’azienda, ha ribadito quanto sia strategico il settore Ambiente: