Reggio, al via la campagna di reclutamento di nuovi volontari di Telefono Amico

ITelefono Amico grazie ai suoi volontari offre ad ogni persona che vive momenti di crisi, di disagio o di solitudine la possibilità di essere ascoltata

21 Gennaio 2026 - 16:33 | Comunicato Stampa

TelefonoAmicoItalia

E’ iniziata la campagna di reclutamento di nuovi volontari del Telefono Amico di Reggio Calabria, per diventare volontarie e volontari è necessario partecipare a un apposito corso di formazione a cui ci si può iscrivere inviando una e-mail a: reggiocalabria@telefonoamico.it, oppure mandando un messaggio su WhatsApp al 3240117252 indicando i propri dati anagrafici ed un recapito telefonico.

Il Telefono Amico è un servizio che grazie ai suoi volontari si propone di offrire ad ogni persona che vive momenti di crisi, di disagio o di solitudine la possibilità di essere ascoltata, di comunicare e di esprimersi liberamente, senza condizionamenti ideologici e nel pieno anonimato.

