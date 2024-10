Angelo Duro di nuovo a Reggio Calabria con il suo spettacolo ‘Io sono cambiato’

Angelo Duro di nuovo di scena a Reggio Calabria con il suo spettacolo ‘Io sono cambiato’. Pubblicato il calendario delle nuove date, Duro sarà di scena in riva allo Stretto il prossimo 2 aprile al Teatro Cilea. La comicità irriverente e politicamente scorretta di Angelo Duro dunque farà divertire tutti i reggini.

Il comico siciliano si è fatto conoscere negli anni dal pubblico televisivo soprattutto grazie a Le Iene, di cui è stato inviato per diverse stagioni, scelto dall’autore Davide Parenti che lo aveva conosciuto assistendo a una sua esibizione. Oltre a essere inviato è protagonista degli spazi Nuccio Vip e Il cantante senza pubblico.

Nel 2016 esordisce al cinema, prendendo parte al film “Tiramisù”, diretto da Fabio De Luigi. Le esperienze sul grande e piccolo schermo non interrompono il suo percorso a teatro. Nel 2017, con il suo spettacolo Perché mi stai guardando?, registra sold out nei teatri di tutta Italia, tra i quali il Manzoni di Milano, il Brancaccio di Roma, il Colosseo di Torino, il Bellini di Napoli e il Biondo di Palermo. Un anno dopo, il suo spettacolo teatrale ‘Perché mi stai guardando?‘ ha registrato sold out in diverse città d’Italia.

Poi nel nel 2018 Angelo Duro pubblica il suo primo romanzo, intitolato ‘Il piano B‘, edito da Mondadori. Un successo, il suo, costruito soprattutto su un utilizzo sapiente e anticonvenzionale dei social, dove prende forma la sua community. La caratteristica che contraddistingue il suo approccio comico c’è una scorrettezza di fondo, attraverso cui approccia i luoghi comuni e li ribalta dal suo punto di vista.