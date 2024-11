Edilizia pubblica, Leotta (ANIA) scrive a Mancuso e Raso: ‘Esaminare le Proposte di Legge n. 295 e 313’

L’ANIA (Associazione Nazionale Inquilini Assegnatari) della Città Metropolitana di Reggio Calabria ritiene urgente e necessario portare all’ordine del giorno dei lavori della Quarta Commissione e, successivamente, del Consiglio Regionale, la discussione delle seguenti proposte di legge:

Secondo l’ANIA, l’edilizia residenziale pubblica rappresenta un pilastro fondamentale per garantire il diritto all’abitazione, in un contesto di crescenti difficoltà economiche.

«L’edilizia pubblica non ha colore politico. È una valvola di sfogo sociale ed economica per decine di migliaia di famiglie calabresi. Il nostro appello non è idealistico, ma un approccio razionale per gestire consapevolmente un patrimonio pubblico che non può essere sostituito senza gravi costi economici e sociali», sottolinea l’ANIA.