Anna Maria Barbera, in arte Sconsolata al PalaMilone di Crotone

Ieri sera è stata l’ ospite speciale della prima puntata sul palcoscenico di Zelig, la trasmissione di Canale5 condotta da Christian De Sica e Michelle Hunziker, ma Anna Maria Barbera meglio nota come Sconsolata sarà presto anche in Calabria.

Il 3 febbraio infatti arriverà al PalaMilone di Crotone con il suo nuovo spettacolo “Ma voi.. come stai?”. Ad annunciarlo è il promoter Maurizio Senese della Esse Emme Musica che, dopo i successi degli eventi della Summer Arena di Soverato e del PalaCalafiore di Reggio Calabria, approda nella città di Pitagora: «Con lo spettacolo di Sconsy diamo praticamente inizio a una collaborazione con la nuova Amministrazione di Crotone che fin da subito ha dimostrato grande disponibilità nei confronti della Esse Emme Musica, aprendole le porte della città – ha affermato -.

Un caloroso ringraziamento va, oltre che all’Amministrazione tutta, all’assessore allo Sport e Turismo Giuseppe Frisenda che ha dimostrato grandi disponibilità e professionalità fin da subito, mosso dalla volontà di fare tanto per una città che vuole, dal canto suo, mostrare un segnale di riscatto, puntando anche sulla cultura e sugli eventi musicali, visto e considerato che per quanto riguarda lo sport, Crotone già tiene alto il nome della Calabria, militando la sua quadra nella massima serie del Campionato di calcio».

Una collaborazione, dunque, che comincia con un concentrato di comicità e sensibilità, quello di Anna Maria Barbera. “Sconsy” questa volta si confronterà con i tempi attuali e le innumerevoli ore trascorse in ostaggio del computer e del cellulare. L’incredibile offerta tecnologica, paradossalmente, più copre distanze chilometriche e temporali, meno colma l’isolamento in cui ognuno si percepisce: con “Ma voi… come stai?” Anna Maria Barbera pone l’attenzione allo spirito con spirito, per riprenderci il valore dell’incontro e la sua forza. I biglietti per assistere allo spettacolo al PalaMilone sono disponibili in tutti i punti vendita abituali del circuito Ticket Service Calabria e TicketOne, con i seguenti prezzi: poltronissima numerata 25,00 euro; poltrona numerata 20,00 euro; tribune non numerate 15,00 euro.