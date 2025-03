Roccella Summer Festival 2025, Anna in concerto con una data del VB Tour

L’artista femminile più ascoltata in Italia e con più copie vendute del 2024, 7 miliardi e mezzo di stream, 41 Dischi di platino e 9 Dischi d’oro, Anna è un altro degli artisti che saliranno sul palcoscenico del Roccella Summer Festival 2025.

In attesa di intraprendere il suo primo tour nei palazzetti il prossimo autunno, Anna ha infatti annunciato nelle ultime ore le date del VB Summer Tour, che la vedrà protagonista dei principali festival estivi tra cui, il 5 agosto al Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc) nell’ambito dell’edizione 2025 del Roccella Summer Festival, la rassegna organizzata dalla Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, e finanziata con risorse Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 dalla Regione Calabria nonché dal brand Calabria Straordinaria.

Anna, la regina delle classifiche del 2024

Anna è risultata l’artista femminile con più copie vendute del 2024 per la classifica FIMI/GFK. Il suo album “Vera Baddie” (certificato triplo disco di platino) è stato il disco rimasto più a lungo alla prima posizione durante l’anno, il terzo più venduto in generale e il primo di un’artista donna. Inoltre, Anna è l’artista femminile con più certificazioni FIMI del 2024, con oltre 2 milioni e 500 mila copie certificate.

L’artista è stata premiata da Billboard Italia come “Donna dell’Anno” e il 29 marzo sarà ai Billboard Women In Music Awards a Los Angeles, accanto alle più grandi star internazionali, per ricevere il premio “Global Woman of the Year – Italy”.

Un festival ricco di star: tutti i nomi in programma

Il nome di Anna si aggiunge alla già prestigiosa line-up del Roccella Summer Festival 2025, che vedrà esibirsi:

Jimmy Sax (7 agosto)

Irama (9 agosto)

Baustelle (12 agosto)

Ghali (13 agosto)

Fiorella Mannoia (16 agosto)

Alessandra Amoroso (18 agosto)

Alfa (20 agosto)

Gianna Nannini (21 agosto)

Francesco Renga (22 agosto)

Fabri Fibra (23 agosto)

Biglietti e prevendite

I biglietti per assistere al concerto di Roccella Jonica possono essere acquistati online su TicketOne e nelle consuete prevendite, anche attraverso il circuito di Ticket Service Calabria.