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Reggio, annullato al Teatro Cilea lo spettacolo ‘Queenmania’ con Katia Ricciarelli

Stop per motivi organizzativi al tributo dei Queen. Le info su rimborsi e biglietti

28 Maggio 2026 - 08:39 | Comunicato Stampa

Queenmania

Gli organizzatori comunicano che lo spettacolo “Queenmania”, con la partecipazione straordinaria di Katia Ricciarelli, previsto per il prossimo 1 giugno al Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, è stato annullato per motivi organizzativi.

L’evento non sarà però cancellato definitivamente: lo spettacolo sarà infatti riproposto nella prossima stagione autunnale, con una nuova data che verrà annunciata nelle prossime settimane.

Gli organizzatori si scusano con il pubblico e con tutti gli spettatori che avevano già manifestato interesse per l’appuntamento, ringraziando per la comprensione e confermando la volontà di riportare sul palco del Cilea uno spettacolo di grande qualità artistica e musicale.

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Ulteriori informazioni relative alla nuova programmazione e alle modalità di utilizzo o rimborso dei biglietti eventualmente acquistati saranno comunicate a breve attraverso i canali ufficiali.

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