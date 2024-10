Torta della nonna al bergamotto: la nuova proposta culinaria di “Antiche Dolcezze”- FOTO

La pasticceria – gelateria “Antiche dolcezze” torna con una gustosa novità. L’attività, che ha aperto le sue porte ai reggini solamente qualche mese fa, aveva lasciato presagire la sua particolare attenzione al territorio ed alla tradizione.

Quale miglior modo di coniugare questi ingredienti se non in una speciale torta al bergamotto?

Il bergamotto di Reggio Calabria è, come nessun’altro, un simbolo identitario della nostra terra. Un tratto distintivo che racchiude secoli di storia. Basti pensare a quanti, nel corso del tempo, hanno provato a far crescere questo speciale agrume altrove, senza mai riuscirci.

Sarà proprio perchè appartiene unicamente alla fascia costiera reggina, o per il suo sapore intenso e inconfondibile, il bergamotto è l’ingrediente scelto da Maurizio Errante per rievocare, al palato dei suoi avventori, quell’antica dolcezza di cui è promotore.

“Antiche dolcezze” è infatti il nome scelto dal pasticcere, con oltre 25 anni di esperienze, per la sua attività in centro. Tra la vasta gamma di prodotti creati artigianalmente dal pasticcere e dal suo staff, dalle torte alla frutta, piparelle, biscotti da tè e gelato, vi è la torta della nonna al bergamotto.

Una rivisitazione ispirata alla nostra terra, creata utilizzando esclusivamente il frutto (fresco) del bergamotto, non la sua essenza. Una scelta audace, che consentirà ai clienti di trovare la specialità solamente nella stagione in cui il frutto sarà reperibile.

Gustosa pasta frolla, accompagnata dalla crema pasticcera e dall’ineguagliabile bergamotto. Per incontrare il favore di tutti i clienti, Antiche Dolcezze, ha scelto di non inserire mandorle o pinoli in questa rivisitazione della torta della nonna, creata per far emergere il sapore del bergamotto.

Presso la pasticceria di via San Francesco da Paola sarà possibile assaggiare questa gustosa novità!

N.B. La torta è preparata senza l’utilizzo di farine raffinate, grassi idrogenati o elementi OGM.

