Apre a Reggio Calabria “Antiche dolcezze”: un perfetto connubio tra passato e futuro

“La vita è dolce se tu glielo concedi”.

I reggini sembrano proprio aver capito che una vita fatta di ‘dolci’ è una vita migliore. In via San Francesco da Paola, a pochi passi dalla Cattedrale cittadina, sta per aprire infatti un nuovo laboratorio di dolcezze.

“Antiche dolcezze” di Maurizio Errante si presenta a Reggio Calabria come una bellissima pasticceria – gelateria ispirata alla tradizione che non disdegna però l’innovazione.

Coniugare questi due aspetti della nostra vita, passato e futuro, non è mai un compito semplice ma un esperto del settore con quasi 25 anni di carriera alle spalle saprà, di certo, donarvi emozioni uniche.

Il nome scelto per la nuova attività non è quindi un caso, ma ho lo scopo di prendervi per mano e condurvi sul viale dei ricordi della vostra infanzia. L’odore delle torte appena sfornate, la farina sui vestiti e le mani sporche di impasto pronto a diventare il protagonista di infinite merende.

Antiche dolcezze offrirà infatti al pubblico una vasta gamma di prodotti della tradizione dolciaria: dalle classiche torte della nonna passando per torte alla frutta, piparelle e biscotti da tè. Ma il nuovo laboratorio del centro città non sarà solamente un punto di riferimento per la pasticceria. All’interno del locale potrete trovare anche del gustoso gelato artigianale, selezionato per voi nei gusti più classici.

Crema reggina, nocciola, pistacchio saranno i protagonisti di questo viaggio culinario alla scoperta di sapori che, con il tempo, sono stati un pò accantonati.

Antiche dolcezze vi aspetta sabato 13 luglio alle ore 19:00 per gustare insieme i prodotti che, a partire da domenica, saranno disponibili presso il laboratorio. Durante l’inaugurazione sarà allestito un buffet per gli avventori.

Via San Francesco da Paola

