Il genetista calabrese Novelli: ‘Individuati gli anticorpi contro il Covid-19’

Giuseppe Novelli, calabrese (nativo della cittadina ionica calabrese di Rossano), genetista del Policlinico di Tor Vergata, rilascia importanti dichiarazioni in un’intervista al Corriere.it.

Novelli spiega il nuovo progetto a cui sta lavorando insieme a Pier Paolo Pandolfi, della Harvard University, e con Sachdev Sidhu del Trac (Toronto Recombinant Antibody Centre) che si basa sulla genetica dei virus.

L’obiettivo è quello di neutralizzare il virus.

“Un po’ come una chiave e una serratura. Una volta limata la prima, questa è in grado di bloccare la seconda. Ha dato buoni risultati. Ora siamo pronti per portarlo nella fase della sperimentazione clinica, che è già partita in Canada e in India. Vorremmo iniziarla anche in Italia, una volta ottenuta l’approvazione dell’Aifa. Stiamo preparando il dossier da inviare”.