San Carlo Acutis, la madre torna a Reggio. In programma un grande evento istituzionale

Il 12 ottobre la chiesa ricorda San Carlo Acutis. nell’anniversario della sua morte .

Nei giorni immediatamente precedenti, 8,9,10,11 ottobre ,Antonia Salzano sara’ ancora una volta con noi in provincia di Reggio Calabria.

Gli appuntamenti tra fede, studenti e territorio

Tanti gli appuntamenti. Incontrera’ studenti e visitera’ grandi luoghi di fede. Il programma prevede iniziative a Paravati in omaggio a Natuzza Evolo e a Placanica presso il Santuario della Madonna dello Scoglio .

Un evento istituzionale a Reggio Calabria

Previsto un importante evento istituzionale a Reggio Calabria e una visita alla basilica dell’Eremo. Tra Ionio e tirreno , intere giornate saranno dedicate a Cittanova ,Locri e Siderno.