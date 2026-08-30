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San Carlo Acutis, la madre torna a Reggio. In programma un grande evento istituzionale

Nei giorni precedenti all'anniversario della morte del giovane, Antonia Salzano tornerà in città per degli incontri tra fede, studenti e territorio

30 Agosto 2026 - 09:16 | Comunicato stampa

carlo acutis

Il 12 ottobre la chiesa ricorda San Carlo Acutis. nell’anniversario della sua morte .

Nei giorni immediatamente precedenti, 8,9,10,11 ottobre ,Antonia Salzano sara’ ancora una volta con noi in provincia di Reggio Calabria.

Gli appuntamenti tra fede, studenti e territorio

Tanti gli appuntamenti. Incontrera’ studenti e visitera’ grandi luoghi di fede. Il programma prevede iniziative a Paravati in omaggio a Natuzza Evolo e a Placanica presso il Santuario della Madonna dello Scoglio .

Un evento istituzionale a Reggio Calabria

Previsto un importante evento istituzionale a Reggio Calabria e una visita alla basilica dell’Eremo. Tra Ionio e tirreno , intere giornate saranno dedicate a Cittanova ,Locri e Siderno.

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