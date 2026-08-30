‘Il racconto di Carmen’ in scena a Reggio: opera, musica e teatro sotto le stelle
La serata proporrà un viaggio dentro una delle opere più celebri di Georges Bizet
30 Agosto 2026 - 09:00 | Comunicato stampa
Il fascino senza tempo di Carmen arriva nel cuore di Reggio Calabria con un appuntamento dedicato alla grande opera lirica. Lunedì 31 agosto 2026, alle ore 21:00, Piazza Leopoldo Trieste ospiterà Il Racconto di Carmen, nuovo appuntamento del Calabria in Opera Festival.
La serata proporrà un viaggio dentro una delle opere più celebri di Georges Bizet.
Un viaggio tra parola, canto e pianoforte
La narrazione accompagnerà lo sviluppo della vicenda, lasciando spazio, nei momenti più significativi, alle celebri pagine musicali dell’opera eseguite dal vivo. Parola, canto e pianoforte costruiranno così un percorso capace di restituire tutta la forza emotiva della storia.
Andreina Drago, Fabio Maria Napoletani e Giuseppe Zema protagonisti
A interpretare i protagonisti saranno Andreina Drago, nel ruolo di Carmen, Fabio Maria Napoletani, nei panni di José, e Giuseppe Zema, nel ruolo di Escamillo. Al pianoforte Andrea Francesco Calabrese, coordinamento artistico di Franco Marzocchi.
L’iniziativa nell’ambito di “ReggioFest2026: cultura diffusa”
L’iniziativa è promossa dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito del progetto “ReggioFest2026: cultura diffusa” finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.
Carmen sotto il cielo d’estate di Reggio Calabria
Una serata di musica, emozione e teatro sotto il cielo d’estate, per riscoprire attraverso una formula originale uno dei più grandi capolavori dell’opera lirica.
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