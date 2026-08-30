A2 del Mediterraneo, traffico in tilt per un mezzo pesante ribaltato
Anas al lavoro sulla A2 in Calabria dopo il ribaltamento di un camion. Disposte deviazioni e uscita obbligatoria
30 Agosto 2026 - 08:58 | Comunicato stampa
Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” il traffico è bloccato in direzione sud tra Frascineto e Sibari, a causa del ribaltamento di un mezzo pesante al km 208,00 nel comune di Saracena (CS).
Uscita obbligatoria a Frascineto
Per consentire le operazioni di recupero del mezzo è stata istituita l**’uscita obbligatoria allo svincolo di Frascineto**. Il traffico diretto verso sud viene deviato lungo le strade provinciali 263 e 241, con rientro sull’A2 allo svincolo di Sibari.
Rallentamenti anche in direzione opposta
Si registrano rallentamenti anche sulla carreggiata opposta, nel tratto compreso tra gli svincoli di Sibari e Frascineto.
Anas sul posto per la gestione della viabilità
Sul posto è presente il personale Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione.
Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il servizio clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.
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