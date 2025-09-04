Calabria, anziano disperso nei boschi ritrovato dai Vigili del Fuoco

L'uomo di 84 anni aveva perso l'orientamento nei boschi durante la ricerca di funghi, ritrovato in buone condizioni

Alle ore 16:20 circa del 3 settembre, la sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia è stata allertata per la ricerca di una persona dispersa nei boschi di Fabrizia.

Un uomo di 84 anni di Gerocarne si era recato nella località Faggio del Re per la ricerca di funghi, ma dopo aver lasciato la macchina e camminato per qualche ora aveva perso l’orientamento.

La moglie, non vedendolo rincasare, ha allertato, tramite NUE 112 (Numero Unico Emergenze) i Vigili del Fuoco che, dopo aver localizzato la cella telefonica all’interno della quale si trovava il disperso, inviavano sul posto per le ricerche la squadra del distaccamento di Serra San Bruno.

I Vigili del Fuoco, dopo aver perlustrato per qualche ora la zona, alle ore 18:20 circa ritrovavano la persona dispersa in buone condizioni di salute.