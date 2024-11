Aperta la prevendita dei tagliandi d’ingresso per Asd Reggio Calabria-Palmese

Si informa che è aperta la prevendita dei tagliandi d’ingresso relativi alla gara tra la compagine amaranto e la Palmese prevista per domenica 15 Novembre alle ore 14.30. Il biglietto del match potrà essere acquistato la “Ricevitoria Marcianò” in via Cardinale Portanova, “New Taxi” Corso Garibaldi 330 e presso la sede dello Stadio “Oreste Granillo” dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Sarà inoltre possibile acquistare il biglietto il giorno della gara a partire dalle ore 10 lato Tribuna Ovest.

Costo biglietti:

Curva € 5

Tribuna Est € 15

Tribuna Ovest € 25

Vip € 40

Vip Gold € 80

Settore Ospiti € 5

Bambini gratis fino a 10 anni nati nel 2005

