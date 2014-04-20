Aperte le iscrizioni al Corso formativo per il conseguimento della Qualifica Professionale di GELATIERE presso Liconti & Liconti srl, dal 1926 nel settore dei servizi e tecnologie per la ristorazione e sede dei corsi Carpigiani Gelato University.

Una qualifica professionale che permetterà di operare per conto terzi all’interno di strutture (gelaterie, bar, pasticcerie, ristoranti, industrie dolciarie, etc…) oppure in proprio.

Obiettivo di Liconti & Liconti è fornire all’utenza le competenze necessarie per accedere al mercato del lavoro con l’alto grado di autonomia richiesto dal ruolo professionale.

Lezioni, laboratori e stage del corso

Il corso affronterà in lezioni frontali tutte le tematiche d’interesse del settore, e i laboratori tecnici saranno tenuti dalle migliori realtà professionali del nostro territorio nonché da Maestri gelatieri di Carpigiani Gelato University e Unigel. Alla fine del percorso in aula, sono previste 55 ore di stage da effettuare presso strutture di settore. L’offerta formativa sarà riconosciuta dall’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria – Settore Formazione Professionale – con l’attribuzione della qualifica professionale valida a livello europeo ai sensi dell’ art. 40 L.R. 18/85 in materia di attività libere di formazione professionale.

I posti disponibili sono 20. Per accedere al corso bisogna aver compiuto il 16° anno di età ed aver assolto all’obbligo scolastico come previsto dalla normativa vigente.

Il percorso formativo avrà una durata di 400 ore, si terrà presso la sede della Liconti & Liconti sita in Reggio Calabria, via Monsignor De Lorenzo, 30 ed avrà inizio presumibilmente entro il mese di maggio 2014. Il costo di partecipazione è di € 2000, oltre la quota di iscrizione di € 300,00, e comprende tutte le spese attinenti le attività.

Come presentare la domanda di iscrizione

Il modulo d’iscrizione è disponibile presso la segreteria di Liconti & Liconti via Monsignor De Lorenzo, 30 Reggio Calabria dal lunedì al giovedì 15,30 – 18,00 o scaricabile dal sito www.liconti.com e, una volta compilato, deve essere consegnato al protocollo della società.

Saranno prese in considerazione le domande ritenute ammissibili pervenute in ordine cronologico – temporale, fino alla concorrenza massima di n. 20 allievi.

Maggiori informazioni al 324 7791062 o presso la segreteria Liconti & Liconti Via Monsignor De Lorenzo, 30 Reggio Calabria dal lunedì al giovedì 15,30 – 18,00 Fax 0965 330906amministrazione@liconti.com www.liconti.com