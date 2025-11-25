‘Come in una favola’ sbarca a Reggio Calabria: un nuovo capitolo per le future spose

C’è un momento, nella vita di una sposa, in cui tutto si ferma. Il respiro si accorcia, lo specchio la riflette in un modo nuovo, diverso, unico. È l’istante in cui l’abito giusto la trova. Ogni donna lo riconosce: è una favola che prende forma.

Da oggi, questa favola può essere vissuta anche a Reggio Calabria in un modo completamente inedito e diverso dal solito, grazie all’apertura, in centro città, del nuovo atelier “Come in una favola”.

Tutto nasce dall’impegno di Agnese Bertullo, appassionata di arte e bellezza che, negli anni, è rimasta affascinata dal celebre brand fondato da Anna Zampetti, che oggi conta circa 50 atelier in tutta Italia.

Agnese ed Anna si conoscono, parlano, si osservano. Nasce subito un’intesa fatta di visione e determinazione.

Agnese vede quello che ancora mancava a Reggio Calabria: un luogo dove emozione e qualità potessero unirsi, dove le spose potessero vivere un’esperienza unica, dove l’alta moda potesse finalmente incontrare il sogno a un prezzo accessibile. Anna vede in lei la forza giusta per portare il brand sullo Stretto.

Ed apre al franchising.

Un atelier nel cuore della città, dove ogni dettaglio racconta eleganza

Il nuovo atelier aprirà le sue porte in via Demetrio Tripepi, all’interno di un palazzo storico che custodisce fascino e memoria, ma che è stato “rinnovato” per ospitare un’esposizione che lascerà tutti a bocca aperta.

L’interno riflette una visione: classico e contemporaneo si incontrano, con tocchi industriali che scaldano l’atmosfera e gli conferiscono carattere. È uno spazio pensato non per esporre abiti, ma per accompagnare storie. Quelle delle future spose, degli sposi, delle famiglie che vivono insieme un momento che non si ripeterà. Da “Come in una favola” è possibile, infatti, trovare abiti da sposa, sposo, cerimonia adulti e bambina.

Alta moda, prezzi incredibili: l’opportunità che mancava a Reggio Calabria

Il punto di forza del brand è la sua filosofia: abiti di alta moda a prezzi ridotti fino al 70%-80% sul cartello di listino.

Una possibilità rara, sorprendente, resa possibile dal metodo esclusivo dell’azienda: ogni abito è un pezzo unico, proveniente da collezioni prestigiose. E proprio da qui nasce la formula che ha reso “Come in una Favola” famoso in tutta Italia: l’appuntamento one-shot.

L’appuntamento one-shot: un momento unico, irripetibile

Nel mondo di Come in una Favola, scegliere l’abito non è mai un gesto qualsiasi. È un’esperienza intensa, personale, che merita tempo, cura e attenzione. Ed è proprio da questa filosofia che nasce la formula dell’appuntamento one-shot, una modalità esclusiva che distingue il brand in tutta Italia.

Ogni abito presente in atelier è un pezzo unico: un modello originale, proveniente da collezioni di alta moda, disponibile in un solo esemplare. Non esistono doppioni, repliche o riassortimenti. E proprio per questo, quando una sposa si innamora di un abito, quell’emozione va colta nel momento esatto in cui nasce.

L’appuntamento one-shot funziona così:

si prenota una sola sessione di prova, dedicata interamente alla cliente;

durante quell’incontro, la sposa può indossare gli abiti che la emozionano di più, guidata dallo staff nella scelta;

se uno di questi colpisce davvero il suo cuore, può cogliere questa irripetibile opportunità e farlo suo per sempre!

Una volta terminato l’appuntamento, l’abito non acquistato, torna disponibile per altre clienti e potrebbe non esserci un’altra occasione. È un metodo pensato per garantire a tutte le spose la stessa possibilità di accedere a capi unici, firmati, venduti con sconti fino al 70-80% rispetto al prezzo di cartellino.

L’appuntamento one shot è un modo per vivere un’emozione autentica: quando l’abito è quello giusto la sposa lo sente. E quel momento diventa per sempre.

Due eventi per aprire le porte della magia

L’arrivo del brand in città sarà celebrato con un doppio evento imperdibile:

27 novembre – Festa di apertura

Una giornata dedicata alla città, alle famiglie, alle future spose che vogliono scoprire in anteprima l’atelier e il suo mondo.

29 novembre – Inaugurazione ufficiale con la madrina Anna Zampetti

La fondatrice del brand sarà presente in atelier per incontrare le primissime clienti e vivere insieme ad Agnese l’inizio di questa nuova avventura reggina.

E in questa giornata arriverà anche la sorpresa più attesa: l’estrazione che può regalarti il tuo abito da sposa.

Sì, esattamente così: provi il tuo abito, lo scegli… e puoi vincerlo, estraendo la pallina fortunata. Tutti i clienti del 29 novembre porteranno a casa un premio. Tutte le palline dell’estrazione sono vincenti

Un nuovo orizzonte per le spose reggine

“Come in una Favola” non porta in città solo un atelier, ma un’opportunità che prima non c’era: quella di indossare un abito prestigioso, unico, ricercato, a un prezzo che finalmente permette a tutte di sognare.

Porta un team che si dedica completamente alle clienti. Porta consulenze personalizzate, attenzione, cura.

Porta un modo nuovo di vivere la scelta dell’abito: un cuore che batte, un’emozione che cresce, un momento che non si dimentica.

E ora… la favola continua a Reggio Calabria

Le porte dell’atelier saranno aperte dal lunedì al sabato, con orario continuato dalle 10:00 alle 20:00.

Per prenotare il proprio appuntamento è necessario accedere al sito, selezionando il punto vendita di Reggio Calabria.

Per ogni sposa che entra, Agnese e il suo team hanno un solo desiderio: farla uscire più felice di come è arrivata. Perché qui, davvero, inizia il sogno dell’abito perfetto.

Maggiori informazioni

Come in una favola si trova in via Demetrio Tripepi 103-105, Reggio Calabria.

Il consiglio è quello di seguire il brand su Instagram, per rimanere costantemente aggiornate su novità e sorprese.