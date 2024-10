Comunali Reggio, l’appello di Delfino ai giovani candidati

È il Presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria uno fra i primi candidati alle elezioni comunali a rompere il ‘silenzio’. In un post su Facebook, pubblicato prima dell’inizio dello spoglio, Demetrio Delfino ha voluto lanciare un appello ai giovani:

“Qualsiasi cosa accada, per quanto riguarda l’elezione dei consiglieri comunali (ma non del Sindaco), ricordatevi che non casca il mondo. Lo dico sopratutto ai tanti giovani che hanno gareggiato come se fosse una lotta all’ultimo sangue con la spregiudicatezza di chi usa ogni mezzo possibile (ed impossibile) per accaparrarsi 1 voto. Credo sia necessario fare un po d’esperienza prima, conoscere l’ambiente, le regole, le leggi elettorali etc.

Ricordatevi che la gavetta nella politica, come nella vita, è la migliore delle consigliere. Anche se riuscirete ad essere eletti non vi farà bene da zero arrivare a ruoli di responsabilità pubblica. Se invece non sarete eletti non scomparite per i prossimi 5 anni per poi ritentare. La politica si fa ogni giorno, anche al bar o al mercato. Siate corretti, leali e rispettosi , le migliori qualità di un candidato. Ai genitori dei candidati in erba dico. Rilassatevi e non mettetevi in ridicolo mandando al massacro i vostri figli, a volte siete proprio voi la loro rovina.

Se non sarò eletto continuerò a fare politica nel mio piccolo grande circoletto. Lo farò per me, per i miei figli e per chi in questa città vuole ostinatamente rimanere per migliorarla ogni giorno di più! Buon scrutinio a tutti”.