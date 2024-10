‘Noi ci crediamo’: l’appello delle spose 2020 sta facendo il giro d’Italia – VIDEO

Noi sposi abbiamo iniziato questo anno con tanti progetti , l’entusiasmo e la felicità dei preparativi. Siamo stati, poi, catapultati come tutti nel dramma del virus , che ha visto crollare non solo i nostri sogni ma quelli di milioni di persone.

“Siamo un gruppo di spose che credono in un sogno : poter realizzare il loro matrimonio in questo 2020. Perché nei giornali e nelle trasmissioni, nonché nei TG, si parla solo dei matrimoni rimandati al 2021, quando ci sono migliaia di sposi che attendono una risposta per questo 2020 ?

Le spose 2020, che hanno creato una vera e propria comunità a livello nazionale, proseguono:

“Crediamo ancora nel nostro sogno e confidiamo nel fatto che sia realizzabile, ma abbiamo bisogno di sapere come fare. Un matrimonio non si prepara in un giorno e dietro la sua organizzazione ci sono tante persone che lavorano e che come tutti hanno bisogno di ricominciare.

Di sicuro non vogliamo un matrimonio con mascherine che nascondano i nostri sorrisi. Non vogliamo un matrimonio senza poter ballare col proprio papà. Non vogliamo un matrimonio con la paura di dover mantenere le distanze.

Inoltre abbiamo già quasi tutto pronto, partecipazioni, bomboniere, vestiti, etc. e molte di noi hanno già spostato la data di qualche mese e sperano di non dover più rimandare, soprattutto considerando che il prossimo anno sarà un anno congestionato dai matrimoni e in ogni caso nessuno ci dà la certezza che saremo totalmente usciti da questa situazione.

Per questo chiediamo qualche certezza, risposte ai nostri dubbi, soprattutto linee guida per poter procedere nella giusta direzione e nei giusti tempi”.