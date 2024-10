Matrimoni e danni del Covid, gli imprenditori del settore chiedono aiuto al Governo

Il mondo del wedding è uno dei settori economici più colpiti dalla pandemia Coronavirus. Il rinvio, soprattutto dei matrimoni, ha generato una paralisi totale nell’organizzazione degli eventi. Una crisi che penalizza un’ampia platea di figure professionali: dagli organizzatori di eventi a tutto lo staff delle location scelte dagli sposi per il ricevimento, ai cuochi, camerieri, fotografi, parrucchieri, estetisti, fioristi, musicisti. Lavoratori, spesso stagionali, che in buona parte sono esclusi dagli aiuti promessi dal Governo.

“Il nostro è uno dei settori più penalizzati perché è stato il primo ad essere totalmente vietato. Il 90% delle cerimonie sono state rinviate al 2021 e questo comporterà un mancato guadagno delle attività che non potranno saldare gli investimenti fatti, in pratica un tracollo economico immaginabile. Alla riapertura, non ci saranno eventi – dice rammaricata l’imprenditrice Rossella Delfino.

Il Coronavirus ha mandato per aria ogni possibilità di rendere concreto il sogno di ogni singola coppia. Aumentano i matrimoni che vengono rinviati a causa della pandemia e il settore del wedding, che a marzo e aprile ha registrato un calo del fatturato del 100%, è ormai in ginocchio. Le prospettive per l’immediato futuro non sono rosee per wedding planner, fioristi, service, allestimenti, agenzie eventi, catering, noleggi, agenzie di viaggi, abiti sposa e cerimonia, dimore, sale ricevimenti, pub, discoteche, agenzie di spettacoli e musicisti di ogni genere. Il pubblico è impaurito: troppe incertezze.

Fino ad agosto matrimoni ed eventi sono quasi tutti annullati o rinviati, il problema sarà a settembre e ottobre; cosa succederà? Come fare preventivi? Come affrontare l’evento? Ci vorrà un protocollo sanitario per gestire gli ospiti, indicazioni su spazi e sanificazione dei locali. Il lockdown ha fermato tutto il lavoro di un anno di progettazione, programmazione ed investimenti, che coinvolge non solo chi organizza, ma anche un intero settore nazionale che organizza circa 195 mila matrimoni l’anno, 10mila destination wedding, incalcolabile numero di eventi pubblici e privati, più di 50mila imprese interessate e 250mila persone coinvolte. Tante domande che ancora oggi non trovano alcuna risposta, Senza comunque fermare i costi di impresa per le aziende”.