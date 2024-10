Nuovo appuntamento del Circolo Zavattini con “Santiago” di Nanni Moretti – VIDEO

Dopo l’evento di apertura, con il film “La lucina“, alla presenza dei registi e dello scrittore Antonio Moresco, la rassegna del Circolo del cinema “Cesare Zavattini” prosegue con un nuovo importante appuntamento: la proiezione – mercoledì 27 febbraio, ore 18 e ore 21, Cinema Odeon – dell’ultimo film di Nanni Moretti, “Santiago, Italia“.

Un film atteso, una “lezione di storia di chi ha vissuto la caduta di Allende e di un’Italia solidale e accogliente“: “Santiago, Italia” racconta “dei primi mesi della dittatura in Cile nel 1973 e del ruolo cruciale che l’Ambasciata italiana ebbe in quell’occasione per salvare vite umane”.

“È un incedere serrato – scrive Carlo Valeri su sentieriselvaggi.it – , ma mai sensazionalistico quello di Santiago, Italia di Nanni Moretti, che firma un documentario politico, certo, ma soprattutto intimista nei toni, nello stile e nelle dimensioni”. Per Valeri, il film “è anche un piccolo caro diario sull’ascolto, sul valore umano della ricezione”.

Dunque, ancora un importante appuntamento della rassegna, che proseguirà, poi, con “Una notte di 12 anni” e con altri film pluripremiati, come “Le nostre battaglie” (premio del pubblico e premio Cipputi al 36° Torino Film Festival), “Il dubbio – Un caso di coscienza” (migliore regia e migliore interpretazione maschile, nella sezione Orizzonti della Mostra di Venezia 2017), “Still recording” (premio del pubblico alla Settimana della Critica a Venezia 2018). Il programma prevede, inoltre, la commedia “Tito e gli alieni”, con Valerio Mastandrea, e ancora, “The constitution”, “Fixeur” (in occasione della proiezione, si terrà un incontro, in collaborazione con il Sindacato Giornalisti Calabria e con il Gispe, Gruppo Giornalisti dello Spettacolo), mentre la chiusura della rassegna sarà affidata a “Styx”, proposto, fuori abbonamento, nell’ambito di un evento promosso in collaborazione con Cineclub Internazionale Distribuzione.