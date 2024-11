Apre a Reggio la prima scuola di fotografia in Calabria

Aprirà i battenti lunedì 11 gennaio alle ore 9.00 la Scuola di Fotografia “Il cerchio dell’immagine”, la prima della Calabria e la terza in tutto il Sud, che vedrà impegnati 16 studenti provenienti da tutta la Calabria e dalla Sicilia in un percorso semestrale che li porterà a diventare dei professionisti altamente specializzati nel campo della comunicazione visiva.

La Scuola del Cerchio, promossa dall’omonima associazione in collaborazione con Leica Italia, ha un unico obiettivo: offrire a tutti i giovani del sud la possibilità di formarsi a livello professionale nel campo della comunicazione visiva senza dover emigrare al nord.

«Questa scuola di fotografia nasce per soddisfare un bisogno in un territorio spesso povero di realtà legate alla promozione culturale e alla formazione nell’ambito della comunicazione visiva – spiega Alessandro Mallamaci, Presidente del Cerchio -. Da lunedì i nostri ragazzi saranno impegnati quotidianamente in un percorso sperimentale di formazione che costituirà una solida base culturale per potere svolgere con serietà e qualità la professione del fotografo».

Il percorso formativo, diviso in due master con livello crescente di approfondimento, ha dei caratteri di forte innovazione poiché offre un piano di insegnamenti vario e ampio, mirato alla creazione di una figura professionale che abbia le caratteristiche di un multimedia design e non di un semplice fotografo.

«La scuola è un sogno che si avvera, è la dimostrazione che anche in Calabria “si può fare” e rappresenta per noi del Cerchio un grande traguardo, frutto di due anni di duro lavoro. E’ un progetto in cui abbiamo creduto da subito e che abbiamo portato avanti con tenacia. Vedere oggi realizzato tutto questo ci rende orgogliosi e ci spinge a non fermarci, – conclude Mallamaci – daremo ai nostri ragazzi il meglio e siamo sicuri che questo progetto porterà una serie di benefici a tutta la nostra Regione».

Per ulteriori informazioni visitare il sito http://scuola.ilcerchiodellimmagine.it/ oppure chiamare al 342.5135665.