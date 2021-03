Reggio, apre la prima sede di De Magistris: "Il programma? Amare la Calabria"

Qualche giorno fa, Luigi De Magistris aveva annunciato il suo ritorno in Calabria e, più precisamente, la visita a Reggio per inaugurare la sede del suo primo comitato ufficiale.

"Non è una corsa rapida, una passeggiata, è una maratona fino a settembre".

Il sindaco di Napoli che ambisce alla carica di Governatore della Calabria è ben consapevole della strada di fronte a se ed ai suoi alleati.

All'inaugurazione della sede, nel centro storico di Reggio Calabria, la stessa del comitato La Strada, Saverio Pazzano ha accolto anche Carlo Tansi e Michele Conia.

"Abbiamo al nostro fianco tanti comitati e tanto entusiasmo - ha sottolineato de Magistris. Nei prossimi giorni apriremo sedi in altre città, Cosenza, Catanzaro. Da giugno inizieremo ad attraversare la Calabria per ascoltare e parlare con tutti. Spesso mi domandate quali saranno i partiti a noi alleati. NNoiabbiamo in mente un progetto più ambizioso. Vogliamo unire le forze popolari. Siamo visionari".