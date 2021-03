Luigi de Magistris torna a Reggio Calabria

Non è la prima volta che il sindaco di Napoli sbarca nella città dello Stretto e, probabilmente, l'evento organizzato per la prossima settimana non sarà neanche l'ultimo. La campagna elettorale di Luigi de Magistris prosegue a gonfie vele nonostante non si sappia ancora con assoluta certezza la data delle regionali.

Luigi de Magistris a Reggio Calabria

La visita del candidato Governatore ha, però, un obiettivo ben preciso: l'apertura ufficiale del comitato di Reggio Calabria a sostegno di Luigi de Magistris come Presidente della Regione. Per l'occasione è in corso l'organizzazione di una conferenza stampa che si terrà lunedì 29 marzo alle ore 11:30 presso la sede dell'associazione La Strada, in Via Santo Stefano da Nicea, 29 (angolo via Campanella).

All'evento, coordinato da Barbara Cartella, presidente La Strada, prenderanno parte anche Michele Conia, coordinatore demA per il mezzogiorno ed il candidato consigliere Saverio Pazzano. La conferenza stampa si potrà seguire anche tramite la diretta Facebook sulla pagina ufficiale La Strada.