Archeo Trekking a Reggio Calabria: dai siti archeologici al palazzo della cultura

di Domenico Suraci – Si è svolta presso il Palazzo della Cultura (sala Saverio Strati) di Reggio Calabria di via Emilio Cuzzocrea moderata dal giornalista del “Il Quotidiano” Giuseppe Cilione, la conferenza stampa di presentazione del progetto #Archeotrekking, rivolto a valorizzare e promuovere i siti archeologici e storici della città di Reggio Calabria congiuntamente al polo culturale rappresentato dal palazzo “Pasquino Crupi”.

Ha introdotto i lavori il consigliere delegato alla cultura per la città metropolitana di Reggio Calabria, Filippo Quartuccio nella qualità anche di consigliore comunale esprimendo grande soddisfazione: “Sono particolarmente felice di essere in compagnia di molte persone che a vario titolo si occupano per il bene della nostra città.Vivere il presente oggi significa promuovere l’iniziativa affinché tutti i cittadini possano riscoprire ed essere padroni della storia. Un progetto che abbiamo portato avanti insieme all’assessore Calabrò. Con queste passeggiate in compagnia dell’operatore culturale Domenico Guarna ci sarà da tuffarsi nella storia per capire meglio la storia reggina. E’ necessaria una riflessione da parte delle Amministrazioni che premi il reiterarsi di attività di questo tipo”.

Irene Calabrò assessore valorizzazione patrimonio storico-artistico-archeologico-paesaggistico dopo aver ringraziato le associazioni ha sottolineato come: ”Questo tipo di gruppi di lavoro sono da pungolo per l’amministrazione. Il Giardino di Morgana e Meissa con un approccio innovativo premia la tradizione. Evitando l’uso di dispositivi elettronici si valorizzano le capacità umane sensoriali. Tutti si potranno unire al gruppo senza vincoli associativi. I siti saranno ripuliti qualche giorno prima delle visite. Da sottolineare che con alcuni detenuti della casa circondariale di Reggio Calabria affiancati da esperti operatori ecologici dell’AVR, verrà effettuata un’ulteriore bonifica, che può avvenire solo dopo aver comunicato alla Sovraintendenza il tutto. Auspico che sarà con noi lungo il percorso, a seguito di un mio invito, il Professore Franco Arillotta. Annuncio con grande soddisfazione inoltre che: “Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” sta approfondendo lo sviluppo di alcune app per future visite virtuali del castello aragonese”.

Domenico Guarna dopo aver ringraziato tutti i presenti ricorda che Il Giardino di Morgana molto ha già fatto in termini di escursioni sia già a Reggio che a Scilla. Il percorso quest’anno inizierà dal Tempietto da Via Giulia, per poi continuare nel parco archeologico Griso – Laboccetta, la tomba ellenistica sul lungomare e una visita al Tempietto, Terme romane, mura Greche, Castello Aragonese per finire al Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi”. Dobbiamo realizzare questo tipo di sinergie con le istituzioni, in una città dove spesso risalta l’individualismo. Tra l’altro è possibile muovere economia grazie alla cultura. Riappropriamoci della storia, che ricordo non è iniziata nel 1970, bensì risale a tanti secoli orsono”.

Soddisfatta si è dimostrata la dottoressa Antonella Aricò, vicepresidente dell’associazione Meissa che si occupa dell’accoglienza del “Palazzo della Cultura” che sarà disponibile il giorno dell’iniativa per spalancare le porte ai visitatori che potranno ammirare non solo la collezione confiscata ma davvero tanto di arte regionale che risale persino agli anni ’30 di questo secolo. All’insegna della parola chiave “sinergia” dagli addetti ai lavori al cittadino comune, tutti saranno felice di aderire alla passeggiata. L’associazione Meissa è fiera di affiancare gli altri soggetti proponenti. Iniziative di questo calibro sono il punto di partenza giusto per far si che si possano ripetere”.

Appuntamento per il prossimo 4 febbraio al Tempietto di Reggio Calabria!

Per info sull’iscrizione all’escursione: cliccare su http://ilgiardinodimorgana.wordpress.com o telefonare al 348.9308724