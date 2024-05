Arcimboldo d'oro 2024: un trionfo per l'enogastronomia reggina

Giovanni Mallamaci, giovane con una bottega a Lazzaro, comune di Motta San Giovanni, ha trionfato all’Arcimboldo d’Oro International Festival 2024, ottenendo il prestigioso riconoscimento “Artista Moderno“.

L’Arcimboldo d’Oro, rinomato evento enogastronomico che si tiene ogni anno a Napoli, premia coloro che, attraverso la loro arte culinaria, sanno raccontare la storia e la cultura del proprio territorio, combinando tradizione e innovazione. La manifestazione celebra pizzaioli, chef e pasticceri che, con passione e dedizione, valorizzano i prodotti locali, facendoli conoscere e apprezzare anche oltre i confini nazionali.

Mallamaci ha sempre cercato di esaltare le eccellenze della sua terra natale. I prodotti tipici calabresi, trasformati con maestria e creatività, sono alla base delle sue creazioni gastronomiche. La sua capacità di narrare la storia e le tradizioni culinarie della Calabria, guardando al futuro e restando al passo con le tendenze attuali, ha conquistato i palati più esigenti.

Essere premiato a Napoli, culla della cultura enogastronomica italiana, rappresenta per Mallamaci una grandissima soddisfazione e un riconoscimento del suo impegno e della sua passione.

“Essere a Napoli oggi per me è stata una grandissima soddisfazione – ha dichiarato emozionato. Ricevere l’Arcimboldo d’Oro è un onore che voglio condividere con tutti coloro che, come me, credono nelle potenzialità del nostro territorio e nei prodotti che la nostra terra ci offre”.

Il premio nella categoria Artista Moderno, contrassegnato da due pennelli, è stato conferito a Mallamaci per la sua capacità di fondere tradizione e innovazione. La sua arte culinaria non si limita a riproporre antiche ricette, ma le reinventa, utilizzando tecniche moderne e sperimentando nuovi abbinamenti, sempre con un occhio attento alla valorizzazione dei prodotti locali.

Giovanni Mallamaci rappresenta un esempio brillante di come la passione per la propria terra e per la gastronomia possano portare a traguardi importanti. Il suo successo all’Arcimboldo d’Oro non è solo un riconoscimento personale, ma anche un messaggio di speranza per tutti i giovani che operano nel settore enogastronomico: con dedizione, creatività e rispetto per le tradizioni, si possono raggiungere grandi obiettivi.

Con la sua vittoria, Mallamaci porta alto il nnome di Reggio e della Calabria, dimostrando che i suoi sapori e le sue tradizioni possono competere ai massimi livelli del panorama enogastronomico internazionale.