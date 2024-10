Regione Calabria, Arcuri: ‘Ipotesi sulla mia candidatura prive di fondamento’

“Il Commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, ha letto oggi che si starebbe valutando la sua possibile candidatura a governatore della regione Calabria. La notizia, se non fosse esilarante, non meriterebbe neanche questa smentita. Ma, anzitutto per il rispetto dovuto alle Istituzioni che gli hanno conferito l’attuale e importante incarico nonchè ai cittadini italiani, ritiene giusto comunicare che la stessa è e resterà destituita di ogni fondamento”.