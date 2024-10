Ag. Ardemagni: ‘Diverse squadre di B lo cercano’. C’è anche la Reggina

In serie b l’attaccante spesso riesce a fare la differenza. Ed allora soprattutto le squadre ambiziose, sono sempre alla ricerca di chi in questa categoria ha sempre fatto gol. E’ il caso di Matteo Ardemagni, classe 87, ultimi mesi in forza al Frosinone. A pianetaserieb.it ha parlato il suo agente Stefano Lombardi: “Confermo gli interessamenti da parte di altre squadre militanti nel campionato cadetto, ma la volontà di Matteo è quella di rimanere a Frosinone perché si trova molto bene. Vuole vincere con questa maglia e spera di poterlo fare già da quest’anno. Difficile, dunque, che vada via, ma nel mercato tutto può succedere“.

Le squadre che hanno chiesto informazioni sull’esperto attaccante, sono Chievo, Pescara e Reggina. Da verificare se il Ds Taibi ne aveva parlato prima di affondare il colpo su Lafferty.

foto: transfermarkt.it