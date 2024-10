Area integrata dello Stretto, Battaglia: “Massima fruibilità per i cittadini di Reggio e Messina”

“L’accordo per l’istituzione del Bacino ottimale per l’Area integrata dello Stretto, siglato tra la Regione Sicilia, la Regione Calabria, le Città Metropolitane di Reggio Calabria e Messina e la Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto riconosce e pone al centro il ruolo strategico dell’Aeroporto “Tito Minniti” di Reggio Calabria in termini di mobilità e trasporti per l’intera Area metropolitana e sottopone al Governo la necessità di sostenere e finanziare la continuità territoriale, interna ed esterna all’Area dello Stretto”.